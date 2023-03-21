54-летняя Светлана Бондарчук снялась в одних плавках с видом на Баренцево море

Фото с оголенной спиной опубликовала 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она снялась с видом на Баренцево море во время поездки в Мурманск.

Звезда отправилась отдыхать на север России вместе с друзьями и мужем, бизнесменом Сергеем Харченко. «Вчера был бесконечный день! Сложный, веселый, очень холодный и нереально вкусный! А еще баня и обязательное купание в Баренцевом море», — подписала Бондарчук снимок, на котором позирует в одних плавках спиной к камере.

Фолловеры звезды отметили ее смелость. «Купание в Баренцевом? Вот это да!», «Вот вы отважные! Я в Баренцевом море в августе купалась, температура была 11 градусов», — написали они.

Ранее топлес на отдыхе снялась актриса Янина Студилина. Она сфотографировалась в бассейне без верха от купальника, продемонстрировав спину.