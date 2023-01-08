54-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук. Знаменитость сфотографировалась на пляже в бикини.

Пляжный наряд Бондарчук состоит из раздельного зеленого купальника без лямок. Образ ведущая дополнила многочисленными украшениями и черными солнцезащитными очками.

«Фигура огонь», «Нельзя быть красивой такой», «Идеальна и прекрасна», — восхитились фолловеры. Комментаторы попросили Бондарчук поделиться секретами поддержания хорошей формы.

Ранее звезда восхитила подписчиков, выложив серию снимков в желтом бикини. Пользователи сети заявили, что Бондарчук находится в отличной форме.