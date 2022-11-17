Боня назвала разрушающую отношения ошибку

Разрушающую отношения ошибку назвала на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Виктория Боня. Она отметила, что нельзя мешать реализации своего партнера.

«Я помню свои давние отношения, в которых мне запрещали работать и даже пытались подкупить подарками и деньгами, чтобы я не ехала на съемки. Но для меня самореализация всегда была важной частью жизни. Работа дает уверенность в себе, энергию и возможность самой принимать решения. От этого нельзя отказываться», — написала знаменитость.

По словам Бони, ее очень радуют пары, в которых каждый зарабатывает и развивается. Такие союзы перспективны, поскольку партнеры становятся независимыми, но при этом помогают друг другу расти, считает телеведущая.

Ранее психолог раскрыла признаки нездоровых отношений. Всем типам абьюзеров, по ее словам, свойственны неадекватная самооценка, неспособность к эмпатии и постоянный контроль жертвы.