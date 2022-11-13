Люди
18:01, 13 ноября 2022
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Психолог раскрыла признаки нездоровых отношений

Психолог раскрыла признаки нездоровых отношений
Фото: Sonja Krebs / Globallookpress.com

Признаки нездоровых отношений, по которым можно опознать и разоблачить манипулятора, раскрыла «Мосленте» кандидат психологических наук, доцент, практический психолог, преподаватель, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко. Всем типам абьюзеров, по ее словам, свойственны неадекватная самооценка, неспособность к эмпатии и постоянный контроль жертвы.

«Абьюзер на этапе обольщения может называться вашим другом, расспрашивать обо всем, давать советы. А потом обесценить все ваши достижения без права на исправление», — рассказала о первом тревожном сигнале эксперт.

Сперва манипулятор может прикидываться влюбленным, постоянно делать комплименты и заявлять, что жертва — единственная любовь всей его жизни. «Настоящие отношения влюбленных развиваются постепенно», — предостерегла Колиниченко.

Тревожный сигнал — когда партнер начинает вести себя как заботливый родитель и активно предвосхищать желания второй половинки. «После такой человек потребует от вас все взамен — дом, финансы, должности», — пояснила психолог.

Ранее Колиниченко развеяла два мифа об абьюзе. По ее словам, многие люди переоценивают свою способность противостоять манипуляциям.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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