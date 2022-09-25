Боня высказала отношение к связям с женатыми мужчинами

Отношение к связям с женатыми мужчинами высказала в беседе со StarHit телеведущая Виктория Боня.

«В определенный момент, после одной истории с женатым, я дала себе слово, что для меня это табу. И после этого обещания на горизонте появился женатый парень, красавец, но я нашла в себе силы сказать ему "нет". И все, как отрезало!» — рассказала знаменитость.

Боня призналась, что женатых мужчин вообще не видит, их как будто не существует для нее. «Если мужчина, проявляющий к тебе внимание, женат, у него есть два пути — услышать и понять или же завершить свои брачные отношения, если они действительно изжили себя», — отметила она.

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