Россиянки назвали самые привлекательные качества в мужчине

Самые привлекательные качества в мужчине назвали россиянки в опросе сервиса «Работы.ру», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

«Две из трех (68 процентов) респонденток считают, что самое привлекательное в мужчине — интеллект, более половины опрошенных обращают внимание на честность и верность (64 процента), а также на хорошее чувство юмора (52 процента), добродушие и открытость (49 процентов)», — говорится в сообщении.

Помимо этого, женщины указали, что привлекательными являются трудолюбие, хороший внешний вид, стабильный заработок и наличие работы. Многие респондентки признались, что рядом с собой хотят видеть спортивных и следящих за собой мужчин, а также имеющих образование.

Эксперты сервиса составили и рейтинг городов, где живут перспективные холостые мужчины. В тройку вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. По мнению участников опроса, в этих городах существуют возможности для личностного роста и самореализации.

Ранее исследование показало, что зарплатные ожидания у женатых мужчин на 13 процентов больше, чем у холостяков.