Боня опубликовала видео с экзотической новогодней церемонии

В ролике мужчина окуривает Боню дымом из папиросы, после чего телеведущую обливают водой из чаши и обмахивают веником. «Начало нового года через церемонию омовения цветами. Спасибо за лучший Новый год и церемонии с сакральной медициной», — подписала публикацию звезда.

Подписчики восприняли увиденное неоднозначно. «Лучше в церковь сходить, толку больше будет», «Чего только не напридумывают», — скептически отнеслись к церемонии фолловеры.

Ранее стало известно, как отмечает Новый год внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Вместе с женой он отправился в США.