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21:17, 02 января 2023
1 мин.

Боня опубликовала видео с экзотической новогодней церемонии

Боня опубликовала видео с экзотической новогодней церемонии
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Видео с экзотической новогодней церемонии опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая и блогер Виктория Боня. Звезда находится на организованном ею ретрите на берегу Тихого океана в Коста-Рике.

В ролике мужчина окуривает Боню дымом из папиросы, после чего телеведущую обливают водой из чаши и обмахивают веником. «Начало нового года через церемонию омовения цветами. Спасибо за лучший Новый год и церемонии с сакральной медициной», — подписала публикацию звезда.

Подписчики восприняли увиденное неоднозначно. «Лучше в церковь сходить, толку больше будет», «Чего только не напридумывают», — скептически отнеслись к церемонии фолловеры.

Ранее стало известно, как отмечает Новый год внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Вместе с женой он отправился в США.

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