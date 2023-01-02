Боня опубликовала видео с экзотической новогодней церемонии
Видео с экзотической новогодней церемонии опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая и блогер Виктория Боня. Звезда находится на организованном ею ретрите на берегу Тихого океана в Коста-Рике.
В ролике мужчина окуривает Боню дымом из папиросы, после чего телеведущую обливают водой из чаши и обмахивают веником. «Начало нового года через церемонию омовения цветами. Спасибо за лучший Новый год и церемонии с сакральной медициной», — подписала публикацию звезда.
Подписчики восприняли увиденное неоднозначно. «Лучше в церковь сходить, толку больше будет», «Чего только не напридумывают», — скептически отнеслись к церемонии фолловеры.
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