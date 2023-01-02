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10:28, 02 января 2023
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Стало известно местонахождение внука Пугачевой в Новый год

Стало известно местонахождение внука Пугачевой в Новый год
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Местонахождение музыканта Никиты Преснякова, внука певицы Аллы Пугачевой, в Новый год стало известно из Instagram-аккаунта его жены Алены Красновой (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Праздник чета встретила в городе Беверли-Хиллз штата Калифорния США.

Краснова опубликовала кадр перед походом на вечеринку, снятый в зеркало у лифта. На нем жена Преснякова предстала в коротком блестящем платье, в туфлях на шпильках и с укладкой. В кадр также попал Пресняков.

«У нас Новый год только начинается», — подписала публикацию Краснова, имея в виду разницу во времени между США и Россией в 11 часов. Позднее она опубликовала кадры с вечеринки и поздравила подписчиков с Новым годом.

Ранее отказ от празднования Нового года с семьей объяснил певец Родион Газманов, сын известного артиста Олега Газманова. Музыкант заявил, что в праздничную ночь предпочитает находиться на сцене.

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