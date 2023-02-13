Виктория Боня ответила на обвинения в фотошопе снимка в купальнике

«Фотошоп, говорили они, у нее не такая фигура. Даже находили старые фото и прикладывали рядом, чтобы проще жилось», — подписала звезда кадры, на которых прогуливается по яхте в открытом пляжном костюме. Таким образом она хотела продемонстрировать, что в динамике ее фигура выглядит так же, как и на статичных изображениях.

Ранее Боня столкнулась с критикой, опубликовав фото в черном слитном купальном костюме. Пользователи сети заявили, что блогерша активно использует фотошоп для редактирования внешности на снимках.