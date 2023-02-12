Фигура 43-летней Виктории Бони в купальнике восхитила пользователей сети

Пользователей сети восхитила фигура 43-летней телеведущей и блогерши Виктории Бони. Фото в купальнике звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах Боня позирует в черном слитном купальном костюме во время отдыха на Мальдивах. Волосы блогерши распущены, а на ее лицо нанесен макияж в коричневых оттенках. «Ветер с моря дул», — подписала публикацию звезда.

«Фигура мечты», «Идеальное тело», «Нереальная красотка», — отреагировали на снимки комментаторы. Однако некоторые раскритиковали Боню и обвинили ее в использовании фотошопа для редактирования фигуры на снимках.

Ранее фигуру в купальнике показала 37-летняя певица Ольга Бузова. Она поделилась фотографией из Африки, куда приехала на съемки шоу.