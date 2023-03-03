Виктория Боня извинилась перед певицей Славой за обвинение в алкоголизме

С извинениями обратилась к певице Славе в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Виктория Боня. После обвинения в алкоголизме со стороны звезды «Дома-2» артистка ее заблокировала.

«Хотела написать тебе в личку, но ты меня заблокировала. Я видела, что разразился скандал из-за того, что я прокомментировала то, чему была свидетелем… Я прошу прощения», — заявила Боня.

Она объяснила, что не имела ввиду именно Славу, не пыталась ее осудить, а лишь хотела обратить внимание на то, что некоторым увлекающимся алкоголем женщинам нужна помощь.

«Я знаю, что у тебя много энергии. Ты позитивная, классная. Наверное, это твой способ как-то сублимировать, поэтому не обижайся», — сказала телеведущая.

Ранее в выпуске шоу «Злые языки» Боня заявила, что однажды видела, как Слава выпила почти целую бутылку виски перед выступлением и пошла на сцену. «Я могу работать, пить и отдыхать очень много и очень долго», — сказала в ответ на это певица.