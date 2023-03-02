Певица Слава призналась в любви к стриптизу

В любви к стриптизу призналась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава. Она сделала это в ответ на обвинения в неподобающем поведении со стороны телеведущей Виктории Бони и блогера Натальи Красновой.

«У меня сильный характер и сильное физическое здоровье. Я могу работать, пить и отдыхать очень много и очень долго», — заявила Слава.

Она подчеркнула, что в частности любит как женский, так и мужской стриптиз, поэтому нередко посещает стриптиз-клубы. «Я никогда этого не скрывала, я говорила об этом во всех интервью. Я там отдыхаю. У меня выходные в понедельник и вторник, а не каждый клуб работает в эти дни», — пояснила артистка.

Слава добавила, что выпивает она так же хорошо, как работает, и не видит в этом ничего зазорного. Нередко в клубах она в порыве веселья залезает на барную стойку. «Кто хорошо работает, тот хорошо ест, а я все делаю на полную катушку», — заключила она.

Незадолго до этого в шоу «Злые языки» Боня и Краснова, обсуждая Славу, обвинили ее в том, что она слишком много пьет и является завсегдатаем стриптиз-клубов. Боня заявила, что однажды видела, как артистка выпила почти целую бутылку виски перед выступлением. «А стриптизеры гордятся, что с ними общалась Слава», — рассказала Краснова, общавшаяся с танцорами якобы при написания книги.

Ранее 42-летняя Слава «тряхнула стариной» в откровенном боди. Она сняла свой танец на видео и показала его подписчикам.