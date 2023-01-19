Боня спустилась в московское метро

На кадрах запечатлено, как звезда идет вдоль платформы на одной из станций. Боня одета в длинное пальто-пуховик, рубашку оверсайз и сапоги-чулки на шпильке. Образ блогер дополнила серьгами-кольцами и высоким пучком. «Московская станция метро… Самое красивое метро в мире», — подписала публикацию звезда.

Комментаторы согласились с Боней. «Да, столичное метро — самое лучшее в мире», «Да уж, мы ходим и не замечаем. А ведь и правда, какая красота кругом», — написали они. Многие оценили образ ведущей и отметили, что она хорошо выглядит.

Ранее в московское метро спустился популярный рэпер Тимати. На снимках артист запечатлен в вагоне полупустого поезда, а также на платформе в ожидании состава.