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12:22, 19 января 2023
1 мин.

Боня спустилась в московское метро

Боня спустилась в московское метро
Кадр: @victoriabonya

В московское метро спустилась телеведущая и блогер Виктория Боня. Звезда сняла видео из столичной подземки и выложила ролик в свой Instagram-аккаунт (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах запечатлено, как звезда идет вдоль платформы на одной из станций. Боня одета в длинное пальто-пуховик, рубашку оверсайз и сапоги-чулки на шпильке. Образ блогер дополнила серьгами-кольцами и высоким пучком. «Московская станция метро… Самое красивое метро в мире», — подписала публикацию звезда.

Комментаторы согласились с Боней. «Да, столичное метро — самое лучшее в мире», «Да уж, мы ходим и не замечаем. А ведь и правда, какая красота кругом», — написали они. Многие оценили образ ведущей и отметили, что она хорошо выглядит.

Ранее в московское метро спустился популярный рэпер Тимати. На снимках артист запечатлен в вагоне полупустого поезда, а также на платформе в ожидании состава.

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