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12:18, 23 декабря 2022
1 мин.

Тимати спустился в московское метро

Тимати спустился в московское метро
Фото: @timatiofficial

Популярный рэпер Тимур Юнусов (Тимати) спустился в московское метро. Фотографиями из подземки он поделился в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимках артист запечатлен в вагоне полупустого поезда, а также на платформе в ожидании состава. Кадры сделаны на Филевской линии метро.

Ранее в столичное метро спустилась телеведущая и блогер Виктория Боня. Звезда объяснила, что зашла в вагон, чтобы сделать несколько кадров для съемки.

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