Популярный рэпер Тимур Юнусов (Тимати) спустился в московское метро. Фотографиями из подземки он поделился в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимках артист запечатлен в вагоне полупустого поезда, а также на платформе в ожидании состава. Кадры сделаны на Филевской линии метро.

Ранее в столичное метро спустилась телеведущая и блогер Виктория Боня. Звезда объяснила, что зашла в вагон, чтобы сделать несколько кадров для съемки.