Виктория Боня показала новый имидж на видео

Боня продемонстрировала каре и отметила, что такими короткими ее волосы не были со школьных времен. «Волосы объемнее стали. Мне идет или нет, что скажете?» — обратилась она к подписчикам.

«Вы все равно красивы, но это реально плохо», «Женственность и сексуальность пропали», «Была роскошная красавица, сейчас простушка», — написали комментаторы. Однако некоторые отметили, что каре визуально молодит звезду, кто-то нашел в ней сходство с 20-летней девушкой Тимати, моделью Валентиной Ивановой.

Ранее новую стрижку продемонстрировала певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Артистка также сделала себе каре.