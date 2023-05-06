Певица Глюкоза продемонстрировала новый имидж в откровенном купальнике
Глюкоза сделала каре и представила откровенный купальник.
Новый имидж показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Артистка сделала себе каре.
«Любимые, не уверена, что вы готовы к такому повороту событий, но… Я сменила немного имидж. Новая стрижка — новый этап в жизни», — обратилась Глюкоза к подписчикам. Она опубликовала в ленте и сторис несколько видео в откровенных купальниках.
Фолловеры изменения во внешности певицы оценили. «Наташа, тебе очень идет!», «Такая нежная», «Как красиво! Средняя длина волос лучше смотрится и молодит», «Каре — это ваше», «Аж помолодела», — написали они.
Некоторые признались, что на видео смотрели совсем не на стрижку. «Кто сразу увидел стрижку? Я секунд через 20», «Грудь прекрасно выглядит», «Сексуальность не отнять», — отметили представители мужского пола.
Ранее Глюкоза показала видео в купальнике с отдыха на Мальдивах. Ее ягодицы восхитили поклонников.