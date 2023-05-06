Певица Глюкоза продемонстрировала новый имидж в откровенном купальнике

Новый имидж показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Артистка сделала себе каре.

«Любимые, не уверена, что вы готовы к такому повороту событий, но… Я сменила немного имидж. Новая стрижка — новый этап в жизни», — обратилась Глюкоза к подписчикам. Она опубликовала в ленте и сторис несколько видео в откровенных купальниках.