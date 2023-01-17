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23:32, 17 января 2023
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Боня рассказала о самочувствии после восхождения на гору

Боня рассказала о самочувствии после восхождения на гору
Фото: Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

О своем самочувствии после восхождения на гору рассказала телеведущая Виктория Боня в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда отправилась покорять вершину Охос-дель-Саладо высотой 6,8 тысячи метров.

Боня сообщила, что уже спустилась на уровень моря. «Кислород творит чудеса. Я сразу превращаюсь в человека, выгляжу и ем по-человечески», — рассказала звезда. Она добавила, что собирается съесть пасту в сливочном соусе.

Ранее Боня пожаловалась на обморожение ног во время восхождения в гору. Она рассказала, что взяла с собой слишком легкую экипировку.

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