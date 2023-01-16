Виктория Боня сообщила об обморожении в горах

Об обморожении во время восхождения в гору сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая Виктория Боня. Звезда отправилась покорять вершину Охос-дель-Саладо в Южной Америке высотой 6,8 тысячи метров.

«Сегодня мой день восхождения, я отморозила пальцы на ногах, сейчас буду отогревать. Просто не чувствую ног», — рассказала ведущая. Боня пожаловалась, что взяла с собой слишком легкую экипировку.

Несмотря на это звезда осталась довольна. «Прогулка была хорошая. Поднялись чуть выше шести тысяч метров», — добавила она.

Ранее Боня пожаловалась на горную болезнь и опубликовала селфи, сделанное в палатке. На нем она запечатлена без макияжа, с опухшим лицом и синяками под глазами.