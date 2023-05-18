Виктория Боня похвасталась овалом лица после пластики

На 76-м Каннском кинофестивале заметили телеведущую Викторию Боню. Лицо после пластической операции звезда показала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На красной ковровой дорожке Боня появилась в зеленом платье с перьями от ливанского кутюрье Зиада Накада. Ведущая назвала этот образ «королевой джунглей» и пояснила, что посвятила наряд аяуаске. Этот галюциногенный напиток шаманов индейских племен Амазонии, который звезда активно рекламирует и употребляет во время экзотических ритуалов.

Боня также похвасталась своим лицом в профиль. «Обратите внимание на мой подбородок. Какой овал стал после процедуры», — обратилась она к подписчикам.

Ранее звезда сообщила, что сделала хирургическую подтяжку лица и отметила, что осталась довольна результатом.