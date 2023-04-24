Виктория Боня показала лицо после пластической операции

Лицо после пластической операции показала телеведущая Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Звезда сделала подтяжку лица.

Боня осталась довольна результатом хирургического вмешательства. «Конечно, еще есть синяки и отеки», — отметила блогерша. Знаменитость показала снимки до и после операции, на которых видно, что контур ее лица стал более четким.

Ранее Боня показала лицо без макияжа. Поклонники оценили натуральный внешний вид 43-летней звезды.