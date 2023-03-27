Виктория Боня пожаловалась на насмешки в детстве

На насмешки в детском возрасте пожаловалась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Виктория Боня. Она призналась, что из-за смуглого цвета кожи ее называли цыганкой.

«Я так переживала, приходила к папе и плакала, говорила, что не хочу быть такой черной (летом у меня цвет кожи был гораздо темнее), а папа успокаивал и говорил, что это красиво. Называл меня своей шоколадкой», — написала знаменитость.

По словам Бони, теперь ей нравится ее цвет кожи и «худоба, которая превратилась в стройность».

Пользователи сети рассказали, что тоже сталкивались с насмешками, и поддержали телеведущую. «Вы идеальны», «Мне нравится ваш цвет кожи», «Вы прекрасная девушка», «Зато сейчас все хотят быть смуглыми», «Несравненная красотка», «Выглядите шикарно», — написали поклонники.

Ранее фигура 43-летней Виктории Бони в купальнике восхитила пользователей сети.