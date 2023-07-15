Виктория Боня раскрыла принципы своего питания для похудения

Результаты похудения с помощью сыроедения показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Виктория Боня.

«Две недели на таком питании, и уже похудело даже лицо. Утром — сок из зелени, днем — овощи и смузи, а вечером — что-то из растительного белка», — раскрыла принципы диеты она.

В опубликованном ролике Боня готовит консервированную чечевицу в сковороде. «Только по вечерам либо бобы, либо чечевицу разогреваю», — объяснила знаменитость.