Виктория Боня раскрыла принципы своего питания для похудения
Телеведущая Боня показала результаты похудения с помощью сыроедения.
Результаты похудения с помощью сыроедения показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Виктория Боня.
«Две недели на таком питании, и уже похудело даже лицо. Утром — сок из зелени, днем — овощи и смузи, а вечером — что-то из растительного белка», — раскрыла принципы диеты она.
В опубликованном ролике Боня готовит консервированную чечевицу в сковороде. «Только по вечерам либо бобы, либо чечевицу разогреваю», — объяснила знаменитость.
Фолловеры упрекнули телеведущую в нарушении правил сыроедения. «Сыроедение и сковорода на плите?», «Из банки — это не сыроедение», «В банке консервированная пища, при чем тут сыроедение?», «Консервы — это не самая полезная еда», — написали они в комментариях.
Ранее Боня отреагировала на слухи о пластике ягодиц.