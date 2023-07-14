Виктория Боня отреагировала на слухи о пластике ягодиц
Телеведущая Боня рассказала о ежедневных упражнениях на ягодицы.
На слухи о пластике ягодиц отреагировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Виктория Боня. В новом видео она рассказала о ежедневных упражнениях.
«Я приседаю по 150 раз с весом 20 килограммов (жилет) каждый день!» — написала знаменитость. Она посоветовала подписчикам брать с нее пример и подкачивать ягодицы в зале, а не у пластических хирургов.
Многие подписчики восхитились фигурой Бони, но нашлись и те, кто не поверил ей. «У половины звезд шоу-бизнеса уже такие формы. Знаем мы ваши "наприседали"», «Видно, что сделан липофилинг», «Если бы вы приседали, у вас бы квадрицепсы нормальные были», — написали они.
Ранее 56-летняя певица Наталья Штурм показала на видео приседания в черном боди и телесного цвета чулках.