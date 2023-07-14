Виктория Боня отреагировала на слухи о пластике ягодиц

На слухи о пластике ягодиц отреагировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Виктория Боня. В новом видео она рассказала о ежедневных упражнениях.

«Я приседаю по 150 раз с весом 20 килограммов (жилет) каждый день!» — написала знаменитость. Она посоветовала подписчикам брать с нее пример и подкачивать ягодицы в зале, а не у пластических хирургов.