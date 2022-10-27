Боня призвала расценивать проблемы Собчак как возмездие

Расценивать проблемы журналистки Ксении Собчак как возмездие призвала в личном Telegram-аккаунте телеведущая Виктория Боня.

«Новости, конечно, ошарашили. Хочу сказать, что в жизни бумеранг он такой: когда сеешь зло в мире, потом начинаешь пожинать это зло. Вот поэтому ситуация с [рэпером Алишером] Моргенштерном (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) показывает очень хорошо, как [журналистка Ксения] Собчак сейчас пожинает свое зло», — сказала знаменитость.

По словам Бони, она не радуется происходящему, но «купила попкорн и будет наблюдать за ситуацией», а также за тем, как восторжествует справедливость.

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов 26 октября был арестован в Москве по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей. Собчак покинула Россию в тот же день: через Белоруссию она въехала в Литву по израильскому паспорту.

Ранее Моргенштерн обвинил Собчак в «мразотности» и раскрыл ее методы работы. Он заявил, что журналистка повлияла на то, что он теперь «не может вернуться» в Россию. В интервью Собчак, которое вышло осенью 2021 года, рэпер признался, что не видит смысла в праздновании Дня Победы.