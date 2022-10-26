Стало известно об отъезде Ксении Собчак из России

Появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак уехала из России. Об этом РИА Новости стало известно в ходе разговора с источником, знакомым с ситуацией.

«Она через Белоруссию уехала в Литву», — сказал собеседник агентства. При этом не уточняется, с чем связан отъезд журналистки из страны.

Как сообщает Telegram-канал Baza, оперативники выезжали аэропорт Внуково, откуда должна была вылететь журналистка, для ее задержания. Однако, по информации СМИ, застать Собчак уже не удалось.

Ранее сообщалось об обысках в квартире Ксении Собчак, однако сама журналистка никак не прокомментировала эту новость.