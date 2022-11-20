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12:50, 20 ноября 2022
1 мин.

Виктория Боня спустилась в московское метро

Виктория Боня спустилась в московское метро
Кадр: @victoriabonya

В московское метро спустилась телеведущая и блогер Виктория Боня. Кадрами из общественного транспорта она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В опубликованном ролике звезда зашла в вагон на Филевской линии. «Метро! Как много в этом слове… Ведь были времена, когда я спала в метро около месяца. Да, жесткие были времена, но те времена навсегда воспитали во мне волю к жизни», — написала Боня. Ведущая объяснила, что спустилась в подземку, чтобы сделать несколько кадров для съемки.

Видео Бони вызвало бурную реакцию фолловеров. «Наверное, все наши знаменитости прошли через эти "метровские" времена», «Виктория, уважаю весь твой путь», — написали комментаторы. Кто-то заявил, что на видео из вагона знаменитость выглядит растерянно и беззащитно.

Ранее фигура Бони восхитила пользователей сети. Звезда опубликовала фото в обтягивающем мини-платье с блестками.

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