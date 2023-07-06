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12:44, 06 июля 2023
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Виктория Боня показала фигуру в обтягивающем платье

Телеведущая Виктория Боня показала подписчикам фигуру в обтягивающем платье.

Виктория Боня показала фигуру в обтягивающем платье
Кадр: @victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня показала подписчикам фигуру в обтягивающем платье. Знаменитость опубликовала соответствующее видео на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На кадрах ролика Боня выходит из салона машины и проходит к багажнику. На ней — платье оливкового цвета и туфли на высоком каблуке. Свой образ она дополнила часами и подвеской.

«Красотка», «Сексуальная, эффектная, женственная», «Безумно красивая и элегантная», «Очень сексуальная», «Огонь», «Попа и грудь огонь», «Шикарный образ», «Фигура улет», «Шикарная», «Самая красивая», «Идеальная», — написали поклонники.

Ранее Виктория Боня показала новый имидж на видео. Поклонники раскритиковали ее новую стрижку: знаменитость отрезала волосы до каре.