Виктория Боня показала фигуру в обтягивающем платье

Телеведущая Виктория Боня показала подписчикам фигуру в обтягивающем платье. Знаменитость опубликовала соответствующее видео на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На кадрах ролика Боня выходит из салона машины и проходит к багажнику. На ней — платье оливкового цвета и туфли на высоком каблуке. Свой образ она дополнила часами и подвеской.