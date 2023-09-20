Экс-солист Цирка «Дю Солей» раскрыл способ борьбы со страхом

Способ борьбы со страхом раскрыл «Мосленте» экс-солист Цирка «Дю Солей», режиссер и постановщик Андрей Кольцов. Он рассказал, что произносит молитву перед выходом на сцену.

«Я всегда просил Бога о помощи. Произнесение молитвы помогает настроиться на нужный лад. Ты входишь в состоянии тишины, покоя и можешь трезво осмыслить реальность», — рассказал Кольцов.

Артист назвал преодоление страха важным для цирковых солистов, так как хладнокровие позволяет избежать травм и долгого восстановления. Кольцов отметил, что за много лет работы у него не было ни одного серьезного перелома.

Ранее актер из фильма о Джеймсе Бонде назвал причину своего бесстрашия.