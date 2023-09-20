07:40, 20 сентября 2023
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Экс-солист Цирка «Дю Солей» раскрыл способ борьбы со страхом
Экс-солист Цирка «Дю Солей» Кольцов назвал молитву способом побороть страх.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Способ борьбы со страхом раскрыл «Мосленте» экс-солист Цирка «Дю Солей», режиссер и постановщик Андрей Кольцов. Он рассказал, что произносит молитву перед выходом на сцену.
«Я всегда просил Бога о помощи. Произнесение молитвы помогает настроиться на нужный лад. Ты входишь в состоянии тишины, покоя и можешь трезво осмыслить реальность», — рассказал Кольцов.
Артист назвал преодоление страха важным для цирковых солистов, так как хладнокровие позволяет избежать травм и долгого восстановления. Кольцов отметил, что за много лет работы у него не было ни одного серьезного перелома.
Ранее актер из фильма о Джеймсе Бонде назвал причину своего бесстрашия.