Актер из фильма о Джеймсе Бонде назвал причину своего бесстрашия

Причину своего бесстрашия назвал в интервью «Мосленте» актер Михаил Горевой, известный по роли русского ученого из фильма об «агенте 007» Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас». Он объяснил, что считает себя профессионалом своего дела и не боится говорить то, что считает правильным.

«Боюсь ли высказывать свое мнение? Нет! Скоро мне 60 лет, и на страх времени не осталось. Замечу, что все мои высказывания опираются на большой жизненный и профессиональный опыт. И мой опыт признан за рубежом», — заявил артист, подчеркнув, что ему некогда испытывать страх.

Ранее Горевой рассказал о работе с российскими звездами. Он отметил, что с радостью общался со Львом Дуровым, Инной Чуриковой и Сергеем Шакуровым.