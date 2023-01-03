Россияне перечислили собственные методы борьбы с обледенением машины

Собственные методы борьбы с обледенением машины перечислили россияне в комментариях под публикацией в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте». Один из местных жителей попросил горожан поделиться личными лайфхаками.

«Незамерзайкой побрызгать, потихоньку щеточкой, чтоб дверь хоть открыть и завести. И нормально, отойдет. Всегда так делаю, особенно стекла», «Тебе надо раскупорить только водительскую дверь. Купи метиловую незамерзайку или 99 процентов изопропиловый спирт (либо 96 процентов этиловый), с этими жидкостями лед быстро отойдет. А на будущее — автозапуск», «Автозапуск спасает в этой ситуации, машина отогревается и распаковывается сама», — дали советы пользователи сети.

Ранее действенные способы, как избежать обледенения автомобиля, раскрыл руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский. По его словам, причиной обледенения авто может стать мойка без полной просушки и резкие ночные перепады температуры.