В Москве известный борец получил огнестрельное ранение на улице

Бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе получил огнестрельное ранение на улице на юго-востоке Москвы, сообщает МК.RU. Инцидент произошел у ресторана быстрого питания на Волгоградском проспекте в ночь на пятницу, 10 февраля.

«24-летний Азамат Каиров повздорил с несколькими мужчинами, предположительно выходцами с Кавказа. Один из них открыл огонь из травматического пистолета», — говорится в материале.

В результате нападения известный борец получил ранение в грудь. Его госпитализировали. На данный момент устанавливаются причины и участники конфликта.

В пресс-службе МВД России по столице «Мосленте» сообщили, что не располагают информацией об этом происшествии.

Ранее сообщалось, что 54-летняя москвичка насмерть изрезала свою мать-пенсионерку. Она нанесла пожилой женщине десятки ударов ножом.