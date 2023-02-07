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21:42, 07 февраля 2023
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Москвичка убила свою мать-пенсионерку тридцатью ударами ножа

Москвичка убила свою мать-пенсионерку тридцатью ударами ножа
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

54-летняя москвичка насмерть изрезала свою мать-пенсионерку, сообщается в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Она нанесла пожилой женщине десятки ударов ножом.

«7 февраля 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Грайвороновской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1946 года рождения с признаками насильственной смерти в виде 30 колото-резаных ранений», — говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Дочь убитой была задержана и на допросе частично признала свою вину. Ей будет назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее москвич изрезал соседа ножом за шум в квартире. В доме на Ливенской улице у мужчины произошла ссора с соседом с нижнего этажа из-за того, что последний включил слишком громко музыку в своей квартире.

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