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17:26, 23 декабря 2022
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46-летняя Дана Борисова показала фигуру без фотошопа

46-летняя Дана Борисова показала фигуру без фотошопа
Фото: @danaborisova_official

Фигуру без фотошопа показала 46-летняя телеведущая Дана Борисова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда опубликовала пляжные фото с отдыха в Таиланде.

На выложенных в сеть кадрах Борисова позирует в слитном купальном костюме с цветастым принтом. «Итак, вот они — первые фото в купальнике без фотошопа, все как мы с вами любим», — подписала кадры ведущая. Она поинтересовалась у подписчиков, какой из трех снимков самый удачный.

46-летняя Дана Борисова показала фигуру без фотошопа

Кроме того, Борисова поделилась планами на ближайшее будущее. «Запланировала фотосессию на водопаде. Кстати, случилось так, что обратные билеты в Москву нам пришлось поменять, и Новый год вместе с дочкой и (собакой) Мишель будем встречать здесь», — рассказала знаменитость.

Ранее Борисова опубликовала фото в купальнике на заснеженной улице. Она сообщила подписчикам, что считает дни до отпуска.

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