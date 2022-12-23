46-летняя Дана Борисова показала фигуру без фотошопа

Фигуру без фотошопа показала 46-летняя телеведущая Дана Борисова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда опубликовала пляжные фото с отдыха в Таиланде.

На выложенных в сеть кадрах Борисова позирует в слитном купальном костюме с цветастым принтом. «Итак, вот они — первые фото в купальнике без фотошопа, все как мы с вами любим», — подписала кадры ведущая. Она поинтересовалась у подписчиков, какой из трех снимков самый удачный.