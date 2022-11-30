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19:11, 30 ноября 2022
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Дана Борисова сфотографировалась на заснеженной улице в купальнике

Дана Борисова
Дана Борисова
Фото: @danaborisova_official

Фото в купальнике опубликовала телеведущая Дана Борисова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она сообщила подписчикам, что считает дни до отпуска.

На снимке знаменитость позирует в черном бикини и уггах на фоне заснеженной улицы, у нее за спиной — наряженная елка. Образ Борисова дополнила солнцезащитными очками.

«Я счастлива! До Таиланда осталось пять дней», — подписала фото телеведущая. К публикации она прикрепила трек певицы Жанны Фриске «А на море белый песок».

Ранее Борисова показала фигуру после липосакции. «На 70 процентов я довольна, остальные 30 — лучше бы все оставалось, как было», — написала звезда об ощущениях после процедуры.

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