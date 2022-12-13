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14:34, 13 декабря 2022
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Бородина оценила свои перспективы замужества

Бородина оценила свои перспективы замужества
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Свои перспективы замужества оценила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Бородина.

В рубрике «Вопрос/ответ» подписчики поинтересовались у знаменитости, планирует ли она еще раз выйти замуж. «Пока не собираюсь. Мне и так отлично, а дальше — как получится. Я замужем была два раза, поэтому не сильно горю желанием вновь туда отправиться», — написала Бородина.

Ранее Бородина нашла объяснение женской «незаметности» для мужчин. По словам артистки, сейчас мужчины «не готовы на подвиги», они сами ждут от женщин активности.

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