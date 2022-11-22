Бородина нашла объяснение женской «незаметности» для мужчин

Объяснение женской «незаметности» для мужчин нашла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Бородина.

Одна из подписчиц поинтересовалась у знаменитости, почему мужчины не подходят знакомиться первыми. «Потому что в голове есть установка, что вы не готовы к отношениям. Либо вы сидите с таким лицом, что не подойти», — написала Бородина. По словам артистки, сейчас мужчины «не готовы на подвиги», они сами ждут от женщин активности.

Телеведущая отметила, что подписчице стоит научиться флиртовать и очаровывать взглядом.

Ранее экс-солистка t.A.t.u рассказала о сложностях в отношениях с миллиардером.