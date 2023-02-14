Бородина поделилась переживаниями о возрасте накануне 40-летия

Переживаниями о возрасте поделилась с подписчиками в сторис Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) известная российская телеведущая и блогер Ксения Бородина. 8 марта звезде исполнится 40-лет.

«Понять не могу… Знаю, что есть подростковый кризис и 40 лет. Настроение прыгает, эмоции порой зашкаливают, хочется убежать и закрыться в комнате от всего. Хотя вроде бы из-за цифры совсем не переживаю», — пожаловалась она.

Звезда решила отнестись к себе бережно в этот период, принять свои переживания, больше отдыхать и не накручивать негативные мысли.

Ранее суть кризиса среднего возраста раскрыл известный певец Стас Пьеха. «Я знаю только то, что до определенных лет у тебя в голове есть иллюзии относительно того, как жизнь устроена. Тебе кажется, что существует некая семейная система, в которую ты будешь постоянно включен», — поделился он.