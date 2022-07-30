Известный певец раскрыл суть кризиса среднего возраста

Суть кризиса среднего возраста раскрыл в беседе с «Мослентой» известный певец Стас Пьеха.

«Что такое кризис среднего возраста? Я не знаю. Я знаю только то, что до определенных лет у тебя в голове есть иллюзии относительно того, как жизнь устроена. Тебе кажется, что существует некая семейная система, в которую ты будешь постоянно включен. Кажется, что тебе всегда помогут», — поделился Пьеха. Он признался, что до 17 лет жил, не опираясь ни на кого, так как все его взрослые родственники постоянно находились в разъездах. «Несмотря на это, у меня в голове было убеждение, что можно где-то облажаться, и мне придут на помощь», — сказал он.

Но пришел момент, когда подобные иллюзии рассеялись. Пьеха осознал, что нужно выстраивать свою жизнь и думать иначе, не забывая при этом про экономию сил. «Вот это чувство расставания с последними детскими надеждами, наверное, и есть кризис, о котором все говорят. Когда ты понимаешь, что наступило глобальное самообслуживание — как материальное, так и духовное. Теперь ты сам себе и любящий родитель, и лучший друг», — заявил певец.

По словам артиста, у него такие иллюзии стали пропадать, начиная с 30 лет, а примерно в 38 лет он начал «заходить в какое-то уныние». «На самом деле, это просто старт, вход в новую реальность, новое качество. Ты в полной мере осознаешь, что теперь с максимальной любовью, заботой и одобрением становишься распорядителем свой жизни. В основном теперь ты помогаешь другим, а не они тебе», — рассказал Пьеха.

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