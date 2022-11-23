Бородина рассказала о финансовой помощи отцов своих дочерей

О финансовой помощи со стороны отцов своих дочерей рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная телеведущая Ксения Бородина.

«Отец Маруси не помогает. Отец Теоны пересылает регулярно определенную небольшую сумму. Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек — все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости, это очень важно!» — заявила телеведущая в сторис в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Ранее образ Бородиной в платье с глубоким декольте восхитил пользователей сети. В таком виде телеведущая пришла на день рождения к своей коллеге.