Бородина высказалась о наказании детей ремнем

О наказании детей ремнем высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная телеведущая и блогер Ксения Бородина.

«Если у вас есть цель сломать своего ребенка, то ремнем вы быстро этого добьетесь. Он вырастет злым, научится не доверять, у него будет низкая самооценка», — написала она в сторис в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Бородина подчеркнула, что любит воспитанных детей и терпеть не может истерик, но воспитывать ремнем — точно не ее метод.

«Иногда достаточно моего взгляда», — заявила телеведущая. Если взгляд не помогает, можно отменить прогулку или оставить ребенка без мультика, добавила она.

Ранее о битье детей высказалась беременная певица и телеведущая Ольга Орлова. Она сделала это в ответ на вопрос подписчика о том, била ли она своего сына Артема, когда тот был маленьким.