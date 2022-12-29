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19:07, 29 декабря 2022
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Беременная Ольга Орлова высказалась о битье детей

Беременная Ольга Орлова высказалась о битье детей
Фото: @olgaorlova1311

О битье детей высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Не было такого. Накричать могла, но бить — нет», — ответила она в сторис на вопрос подписчика о том, била ли она своего сына Артема, когда тот был маленьким.

Орлова родила сына в 2001 году от бизнесмена Александра Карманова, с которым разошлась в 2004-м. В 2021 году артистка вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий, который старше ее на десять лет. Осенью 2022-го певица сообщила, что снова беременна.

Ранее о наказании детей высказалась известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Она подчеркнула: не стоит забывать о том, что слова ранят и уничтожают.

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