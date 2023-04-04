Бородина высказалась о самооценке любовниц женатых мужчин

О самооценке любовниц женатых мужчин высказалась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Ксения Бородина. Она сравнила таких женщин с собачками.

«Если ты начинаешь спать с женатым человеком, ты соглашаешься делить его с женой, то есть играть роль второго плана и постоянно, как собачка, ждать, когда тебя позовут. Значит, с твоей самооценкой проблемы: ты терпила», — заявила Бородина.

Телеведущая отметила, что все любовницы живут в страхе. Для одних это страх остаться любовницей навсегда. Для вторых — тех, ради которых мужчины оставили жен, — страх того, что однажды так же оставят и их.

Ранее Бородина сообщила о проблемах со здоровьем. Она пожаловалась на сильные головные боли.