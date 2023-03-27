Бородина сообщила о проблемах со здоровьем

На сильные головные боли пожаловалась телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она сообщила, что специалисты не могут найти причину ее проблем со здоровьем.

«У меня сегодня шестой день головной боли. Ужас какой-то, ребят», — описала свое состояние звезда. Она рассказала, что невролог прописал ей несколько препаратов, однако среди лекарств есть те, которые она боялась принимать. По словам Бородиной, доктора высказывают разные предположения относительно природы ее мигреней, но пока это «неизведанная история».

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем певца Стаса Пьехи. Артист попал в больницу из-за инфекции.