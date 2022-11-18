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02:32, 18 ноября 2022
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Бородина назвала причины любви к жизни за городом

Бородина назвала причины любви к жизни за городом
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Причины любви к жизни за городом назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Ксения Бородина. Она сняла на камеру смартфона вид из окна загородного дома и показала его подписчикам.

«Как там красиво! Боже, как красиво! Нереально!» — поделилась эмоциями Бородина. Телеведущая призналась, что обожает жить за городом из-за чистоты воздуха и особенных запахов.

«Ой, какой воздух, еще и печкой чьей-то пахнет… М-м-м, кто-то печку затопил… Обожаю! Как же круто жить за городом! Кайф», — сказала она.

Ранее образ Бородиной в платье с глубоким декольте восхитил пользователей сети. В таком виде телеведущая пришла на день рождения к своей коллеге.

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