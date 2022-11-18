Бородина назвала причины любви к жизни за городом

Причины любви к жизни за городом назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Ксения Бородина. Она сняла на камеру смартфона вид из окна загородного дома и показала его подписчикам.

«Как там красиво! Боже, как красиво! Нереально!» — поделилась эмоциями Бородина. Телеведущая призналась, что обожает жить за городом из-за чистоты воздуха и особенных запахов.