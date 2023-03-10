Ксения Бородина показала свою жизнь после встречи 40-летия

Свою жизнь после встречи 40-летия показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) известная российская телеведущая Ксения Бородина. Вместе со своими подругами она сняла шуточный ролик.

«Мы русские», — подписала телеведущая видео, на фоне которого звучат аналогичные слова героини фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат 2» Даши.

В кадре Бородина и шесть ее подруг в белых халатах и с полотенцами на головах проходят вдоль бассейна и по очереди падают в воду. Ролик был снят с первого дубля, уточнила телезвезда в комментариях.