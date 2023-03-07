Ольга Орлова улетела из Москвы без новорожденной дочери

О своем отлете из Москвы без новорожденной дочери певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Суета», — подписала она видео из самолета. На кадрах ролика можно заметить ее коллегу по «Дому-2» ведущую Ксению Бородину, которая собрала большую компанию для празднования своего 40-летия в Сочи.

Поклонники поинтересовались, полетел ли с Орловой муж и с кем осталась их дочь Анна, которой 6 марта исполнился месяц. Певица подтвердила, что супруг также отправился в Сочи.

«У нас замечательная няня. Еще и брат. И бабушка в гости приедет. Да еще и Дину (собаку) со счетов не скидывайте», — описала артистка компанию младенца на ближайшие дни.

Ранее Орлова рассказала о сложностях восстановления после родов. «Из того, что меня реально беспокоит в плане боли, — это ребра», — призналась она.