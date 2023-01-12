Бородина пожаловалась на лишний вес

На лишний вес пожаловалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная телеведущая и блогер Ксения Бородина.

«Спорт — жизнь. Надо избавиться от трех килограммов», — заявила она в сторис.