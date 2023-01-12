14:38, 12 января 2023
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Бородина пожаловалась на лишний вес
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
На лишний вес пожаловалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная телеведущая и блогер Ксения Бородина.
«Спорт — жизнь. Надо избавиться от трех килограммов», — заявила она в сторис.
В опубликованном видео знаменитость одета в короткий топ с леопардовым принтом и черные спортивные штаны.
Ранее Бородина высказалась о наказании детей ремнем. «Если у вас есть цель сломать своего ребенка, то ремнем вы быстро этого добьетесь», — сказала она.