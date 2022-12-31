Бородина опубликовала фото в купальнике

Фото в купальнике опубликовала телеведущая и блогер Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Отдыхающая в Таиланде звезда поздравила подписчиков с наступающим Новым годом.

На снимке Бородина позирует на одном из пляжей острова Пхукет в зеленом бикини. Купальник блогерши состоит из лифа на бретелях и плавок с высокой талией. Образ Бородина дополнила солнцезащитными очками в белой оправе.

Фолловеры заподозрили звезду в использовании фотошопа и раскритиковали ее пляжный наряд. «Купальник трэш», «Не все красиво, что модно», «Трусы слишком задрала», — написали комментаторы. Однако многие отметили, что Бородина отлично выглядит и поздравили знаменитость с наступающим праздником.

Ранее фигуру в купальнике показала 45-летняя актриса Анфиса Чехова. Она устроила фотосессию на одном из пляжей на Багамских островах.