Босая девушка в московском метро возмутила пользователей сети

Девушка прокатилась без обуви в поезде московского метро и возмутила пользователей сети. Фотографии опубликовали в группе «Мода Метро Москвы | Подслушано» во «ВКонтакте».

«Вообще-то правилами метро запрещено ездить босиком», «А мозги где?», «Вот вам и гигиена», «Разные жизненные ситуации бывают, конечно. Но пакеты бы хотя б надела на ноги. И то лучше было бы уже», — прокомментировали юзеры.

На снимках девушка с розовыми дредами в ярком зеленом костюме из топа и юбки стоит в вагоне метро без обуви. Видно, что ее ступни стали черного цвета.

Ранее необычная экипировка пассажира московского метро развеселила пользователей сети. Он прокатился в вагоне в защитной каске и противогазом.