Необычная экипировка пассажира московского метро развеселила пользователей сети

Мужчину в противогазе и защитной каске, украшенной надписями, заметили в столичном метро. Фото пассажира опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Зато не дышит дрянью», «С оберегом в метро», «Идет "на дело"», — развеселились пользователи сети.

В комментариях быстро нашлось объяснение необычной экипировке молодого человека. Пользователям пояснили, что юноша — выпускник МГТУ имени Баумана, герб этого вуза заметили на его каске. По традиции в честь окончания университета «бауманцы» надевают каски, катаются на эмалированных тазах и употребляют алкоголь. Некоторые приходят на праздник в необычных костюмах.

Ранее в московском метро заметили пассажира без обуви. Босой мужчина вызвал активное обсуждение среди пользователей сети.